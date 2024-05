Das Olympische Feuer ist bei den Filmfestspielen von Cannes angekommen

Am 16. April ist das Olympische Feuer im griechischen Olympia entzündet worden – über einen Monat später haben es die unzähligen Fackelträger auf ihrem Weg nach Paris nun an die Côte d'Azur und den aktuell dort stattfindenden Filmfestspielen von Cannes geschafft. Die Fackel wurde am 21. Mai vom französischen Paralympics–Star Arnaud Assoumani (38) über den roten Teppich getragen und anschliessend von Delphine Ernotte (57), der Präsidentin von France Télévisions und der Europäischen Rundfunkunion, feierlich in die Höhe gereckt.