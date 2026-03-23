«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden vom 23. März bis 27. März jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.
In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?
Fünf Hobbyköchinnen und Hobbyköche aus einer Stadt oder Region treten wieder zur Koch–Challenge an. In dieser Woche steht die Sendung im Zeichen der «Woche der Vielfalt»: In Berlin, Karlsruhe und im Rheinland setzen die VOX–Dekoprofis ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Gemeinschaft.
Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?
Tag 1 (Montag, 23. März)
Das Menü von Dekoprofi Thomas (45) mit dem Motto: «Handmade with Love»
Vorspeise: «Shabby Chic Soup» – Auf Schatzsuche im Kräutergarten – Suppe / Zupfbrot
Hauptspeise: «Aus Alt mach Neu» – Aus der Erde gehoben, neu gedacht und heiss gemacht – Süsskartoffel / Feta / Chili / Kartoffel / Salbei / Parmesan
Nachspeise: «Dreierlei DIY» – Mit Farbe, Form und Stiel – Käsekuchenvariationen
Tag 2 (Dienstag, 24. März)
Das Menü von Dekoprofi Api (40) mit dem Motto: «Tausendundeine Köstlichkeit – Ein Abend voller Aromen und Traditionen»
Vorspeise: «Mirza Ghasemi» – Gegrillte Auberginen mit Tomaten, Knoblauch und Ei
Hauptspeise: «Zereshk Polo» – Geschmortes Safran–Hähnchen, dazu Safran–Reis mit karamellisierten Berberitzen und Pistazien
Nachspeise: «Sholeh Zard» – Safran–Reispudding mit Mandeln und Rosenwasser
Tag 3 (Mittwoch, 25. März)
Das Menü von Dekoprofi Christin (43) mit dem Motto: «Eine Reise in die Welt meiner Grosseltern und meiner Kindheit»
Vorspeise: Gebackenes Rote–Bete–Carpaccio mit Meerrettich–Joghurt, Dill–Öl und gerösteten Walnüssen
Hauptspeise: Königsberger Klopse nach Art meiner Oma und Mama
Nachspeise: Schokotarte und Kirscheis mit Schokostückchen
Tag 4 (Donnerstag, 26. März)
Das Menü von Dekoprofi Rolf (53) mit dem Motto: «Takk for maten den var go'. Om en time eller to ligger den I do.» – «Danke für das Essen, es war gut. In ein bis zwei Stunden liegt es im Klo.»
Vorspeise: «Vorspiel: Der auf den Tisch geknallte Lachs» – Lachs / Meeresspargel / Gurke / Wasabi
Hauptspeise: «Geiles norwegisches Fischsüppchen»
Nachspeise: «Orgie zum Kaffee im Altersheim» – Slush / Champagner–Trüffel
Tag 5 (Freitag, 27. März)
Das Menü von Dekoprofi Eric (34) mit dem Motto: «Ein KOMPLIMENT:är für Euch!»
Vorspeise: «ROT/GRÜN» – Von langen Stangen und sinnlichen Früchtchen! Grüner Spargel / Erdbeeren / Minze / Wasabi / Burrata
Hauptspeise: «VIOLETT/GELB» – Süss–herzhaft durchgenudelt! Birne / Gorgonzola / Butter / Salbei / Nüsse
Nachspeise: «BLAU/ORANGE» – Am Ende sind sie alle blau! Emmi's Cheesecake / aufgespritzte Früchtchen
Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»
«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».
Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.
Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.