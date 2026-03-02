«Das perfekte Dinner»: Spannende Fakten zum 20. Jubiläum

Im ersten Schritt folgt dann ein rund einstündiges Telefoninterview mit einer Redakteurin oder einem Redakteur des Teams. Die Fragen drehen sich rund um die Person – vom Familienstand über den Beruf bis hin zu Hobbys, Leidenschaften und lustigen Anekdoten. Auch Allergien und Unverträglichkeiten werden abgefragt. Wer das Telefoninterview absolviert hat, bekommt per E–Mail einen Fragen–Leitfaden zugeschickt. Im sogenannten Videocasting nehmen die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten kurze Clips auf, in denen sie die Redaktion mit in ihren Alltag und ihr Zuhause nehmen. Aus dem eingesendeten Videomaterial schneidet das Team anschliessend aussagekräftige Castingvideos zusammen. Mit diesen werden die Bewerberinnen und Bewerber dann bei der Redaktion und beim Sender VOX präsentiert. Am Ende wird die finale Runde ausgesucht.