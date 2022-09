Selbstverständlich sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass sich die jeweiligen Ausgangssituationen von Rhaenyra und Daenerys Targaryen in «House of the Dragon» und «Game of Thrones» stark unterscheiden. So wächst Rhaenyra privilegiert und behütet am Königshof auf, während sich Daenerys von Anfang an in einem fremden Land und ohne nennenswerte Unterstützung wiederfindet. Ihre arrangierte Heirat mit dem Dothraki-Anführer Khal Drogo (Jason Momoa, 43) erscheint daher alternativlos.