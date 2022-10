Das sagt Michelle Hunziker zu einem Liebes-Comeback mit Tomaso

Single und glücklich

Kurz zuvor hatte Hunziker im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (58) Klartext bezüglich ihres Beziehungsstatus geredet und verraten, dass sie Single ist. Es sei zudem nicht so, als könne sie sich vor Verehrern kaum retten: «Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote.» Doch das sei gar nicht so. «Wenn man in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch ein bisschen Angst.» Sie würden nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken wollen.