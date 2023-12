Das sagt Sebastian Pannek zum doppelten «Bachelor»

Mit Sebastian Klaus (35) und Dennis Gries (30) suchen in der 14. Staffel von «Der Bachelor» gleich zwei «Bachelors» die grosse Liebe. Sie stürzen sich gemeinsam ins Dating–Abenteuer in Südafrika. Die Rosen gemeinsam mit einem anderen Mann zu verteilen, das hätte sich Ex–Bachelor Sebastian Pannek (37) bei seiner Teilnahme 2017 nicht vorstellen können. «Für mich persönlich wäre es seinerzeit nichts gewesen», erklärt der 37–Jährige der Nachrichtenagentur spot on news.