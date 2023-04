Das schätzt die schwedische Band Mando Diao an der deutschen Kultur

Treue Fans aus Deutschland

Die Band freut sich nun auf die Live-Auftritte in diesem Jahr, insbesondere hierzulande. «Wir lieben Deutschland und die Menschen dort und vor allem die deutsche Kultur», schwärmt Dixgård. «Die Veranstaltungsorte, die Festivals, sind ziemlich beeindruckend. In Schweden gibt es nur wenige Festivals wie das Lollapalooza in Stockholm, also nur städtische. Meine Kinder können leider nie in Zelten schlafen, campen und im Schlamm baden. Das ist eine tolle Sache in Deutschland.» An den deutschen Fans schätzen sie vor allem deren Treue. «Die nehmen wir nicht für selbstverständlich. Solange wir Rock‹n›Roll bleiben, spüren wir, dass wir eine Verbindung zu euch Deutschen haben», sagt der Sänger. «Ich denke, wir haben die Kernfans in Deutschland», ergänzt Heikinpieti. «Wir haben die Leute, die uns auf allen Touren durch Deutschland folgen und zu allen Gigs kommen. Wir sind also wirklich gesegnet und dankbar.»