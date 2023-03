«The Devil All the Time», Netflix

Der starbesetzte Thriller «The Devil All the Time» erzählt eine überaus düstere Geschichte, die in den USA der Nachkriegsjahrzehnte angesiedelt ist. Ein von Riley Keough (33) und Jason Clarke (53) gespieltes Serienmörder-Pärchen ermordet im Film von Regisseur Antonio Campos (50) auf grausame Weise Anhalter, während die junge Hauptfigur Arvin («Spider-Man»-Star Tom Holland, 26) gleich mehrere Schicksalsschläge zu verkraften hat. «Batman»-Darsteller Robert Pattinson (36) verkörpert in dem Film einen Prediger, der sich wiederholt an jungen Frauen vergeht. Kritiker lobten an «The Devil All the Time» besonders die starken Performances der namhaften Darstellerinnen und Darsteller sowie die unvorhersehbare, wendungsreiche Geschichte.