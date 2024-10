Das sind die besten Make-up-Looks für Halloween

Gruselige Spinnenmuster

Wer dieses Jahr keine Zeit hatte, viel Arbeit in sein Kostüm zu stecken, kann mit schwarzer Kleidung leicht als Spinne gehen und vor allem mit dem Make–up noch einiges herausholen. Spinnennetze im Gesicht sind hier fast schon der einzig wichtige Aspekt und es gibt reichlich Spielraum und verschiedene Techniken, das schwarze Muster im Gesicht zu verteilen. Ob mit realistisch wirkenden Spinnenbeinen rund um das Auge herum oder doch nur Spinnennetzen: Für Schauer ist mit diesem Make–up in jedem Fall gesorgt. Es muss aber auch nicht in der schwarzen Farbe gemacht werden, denn immer häufiger sieht man die Spinnennetze in Rot, was für Abwechslung sorgt.