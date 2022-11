Das sind die besten Weihnachtsalben 2022

Sarah Connor: «Not So Silent Night»

Sarah Connor (42) steuert ein englischsprachiges Weihnachtsalbum mit dem Titel «Not So Silent Night» (erschienen am 18. November) bei. Darauf hat die Sängerin insgesamt elf selbstgeschriebene Weihnachtssongs gesammelt, darunter die Euphorie versprühende Single «Ring out the Bells» oder der Song «24th», in dem sie den Menschen gedenkt, die sie an Weihnachten am meisten vermisst. Mit den neuen Liedern will Connor, die zuletzt zwei deutschsprachige Alben herausgebracht hat, «die vielen Facetten der schönsten Zeit des Jahres» zeigen. Zusammengearbeitet hat sie dafür erneut mit Rosie Danvers und ihrem Orchester.