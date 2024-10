«Ich bin Weltmeisterin, weil ich es kann»

«Die Zusammenarbeit hat den Druck genommen»

«Teamwork makes the dream work» – Teamarbeit macht den Traum wahr. Das beweisen die Luzerner Gärtner Samuel Binder (22) und Reto Dali (22). In einzelnen World-Skills-Disziplinen tritt man aus technischen Gründen zu zweit an. Das betrifft auch die Gärtner. Dali und Binder, die sich flüchtig von gemeinsamen Kursen während der Ausbildung kennen und später von den Swiss Skills zusammen aufgeboten wurden, sind darüber äusserst froh: «Das hat uns enorm Druck genommen», erklärt Binder.