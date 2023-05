In den Songchecks des Portals «eurovision.de» wählen Fans und Experten ebenfalls ihre Favoriten. Nach den vier Songchecks liegt Finnland vorne. Gleich dahinter folgt Österreich mit dem Duo Teya & Salena, die den Song «Who The Hell Is Edgar?» performen werden. Auf Platz drei landet Norwegen mit Sängerin Alessandra (20) und dem Titel «Queen Of Kings».