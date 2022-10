In der Regel gilt sie als Retter in der Not, wenn es um Bauchschmerzen oder Verspannungen geht. In Zeiten der Energiekrise kann die Wärmflasche aber auch als Alternative zur Heizung dienen, sofern draussen noch keine Minusgrade herrschen. Was das Auffüllen mit heissem Wasser anbelangt, kommt es jedoch häufig zu Fehlern, die unter Umständen zu Verbrennungen führen können. Das sind die wichtigsten Tipps.