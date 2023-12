Das sind die Trend-Reiseziele für nächstes Jahr

Asien liegt im Trend

Den Daten zufolge liegen sieben der zehn Trendziele für 2024 in Asien. Die Suchanfragen für diese Destinationen stiegen im Vorjahresvergleich am stärksten an. Vorne mit dabei sind Krabi und die Stadt Chiang Mai in Thailand, aber auch Taipeh (Taiwan) lockt die Urlauber. In den Top Ten befinden sich zudem die japanischen Städte Osaka und Tokio sowie Ho–Chi–Minh–Stadt und Hanoi in Vietnam. Ausserhalb Asiens zieht es die Reisenden aus Deutschland nach Skopje in Nordmazedonien, ins französische Bordeaux und Trapani auf Sizilien – Orte, die sich als Alternative zu anderen, eher überlaufenen Touristenmagneten eignen.