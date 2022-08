Madonna übertrifft alle

Noch grösser als all diese Konzerte geht es in der Neuzeit übrigens auch - im Internet. Hier hat Madonna (64) die Nase vorn: Am 28. November 2000 ging sie in London auf die Bühne und wurde dabei von elf Millionen Menschen über das World Wide Web beobachtet. Das könnte Jarre nicht mal schlagen, wenn er zu Silvester am Copacabana Beach auftritt.