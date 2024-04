Das soll Christian Bale sein? Erstes Bild als Frankensteins Monster

Auch die titelgebende «Braut» wurde bei den Kameratestaufnahmen gefilmt. Mit blonden Haaren und schwarzem Fleck über Lippen und Wange ist die irische Schauspielern Jessie Buckley (34) zu sehen und ebenfalls schwer zu erkennen. Auch ihre Figur wurde von den Toten zu neuem Leben erweckt. In der Neuinterpretation strebe sie nach ihrer Reanimation einen radikalen sozialen Wandel an. Auf dem Papier erinnert «The Bride» damit an den zuletzt mit mehreren Oscars ausgezeichneten «Poor Things».