Die Indizien scheinen sich zu verdichten, dass die britische Sängerin Adele (34) und ihr Freund, US-Sportagent Rich Paul (41), in der Tat verlobt sind. Mehr noch: Britische Medien berichten inzwischen gar, «aus sicherer Quelle» in Erfahrung gebracht zu haben, dass die Traumhochzeit noch in diesem Sommer steigen soll. Dies wäre rund zwei Jahre, nachdem das Paar 2021 seine Beziehung offiziell machte.