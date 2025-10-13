«Das Sommerhaus der Stars» bekommt noch ein Nachrückerpaar

Wieder volles Haus

Laut «RTL.de» wird es in Folge sechs (ab 14. Oktober 0 Uhr auf RTL+ verfügbar) zum Einzug kommen, mit dem die beiden für sehr gemischte Reaktionen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Promi–WG sorgen. Edda fühle sich «jetzt langsam verarscht. Es fliegen zwei raus und jetzt kommen schon wieder welche.» Denn Reality–Sternchen Sarah Joelle Jahnel (36) und Partner Ersin (37) waren ebenfalls bereits als Nachrückerpärchen zu der Gruppe gestossen. «Hot Banditoz»–Sänger Silva Gonzalez (46) und Partnerin Stefanie (37) freuen sich allerdings über die «Neuen», denn Steffi weiss: «Jeder Neue ist für uns ein Geschenk, weil er nicht in der Allianz ist und uns aus der Schusslinie so ein bisschen wegbringt.»