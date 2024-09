Von Angelina Pannek bis Gigi Birofio

«Das Sommerhaus der Stars»: Die grössten Skandale der vergangenen Jahre

Von wegen ländliche Idylle in Nordrhein–Westfalen: «Das Sommerhaus der Stars» ist seit Beginn eine Krawall–Show, in der die Promipaare immer wieder heftig aneinander geraten. Auch in der neunten Staffel, die am 17. September startet, geht es wieder rund.