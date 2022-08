Das «Sommerhaus» hat der Reality-TV-Queen noch auf ihrer Liste gefehlt: Kader Loth (49) tritt mit ihrem Mann Ismet Atli (51) an. Ihre Karriere begann sie bereits 1998, als sie vom Männermagazin «Penthouse» zum «Pet of the Year» gewählt wurde. 2004 nahm sie dann an der fünften Staffel von «Big Brother» teil und es folgten weitere Auftritte in Reality-Shows: 2004 zog sie für ProSieben auf «Die Alm», ein Jahr später in «Die Burg». 2013 wurde sie Kandidatin in der Reality-Sendung «Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika» und 2017 verliess sie das RTL-Dschungelcamp als Fünftplatzierte. 2021 trat sie dann für RTLzwei zum «Kampf der Realitystars» an.