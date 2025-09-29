«Das Sommerhaus der Stars»: Neues Promipaar zieht ein

Wie sie sich in der Gruppe, zu der unter anderem «Hot Banditoz»–Sänger Silva Gonzalez (46) und Partnerin Stefanie Schanzleh (37) oder Reality–Paar Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) gehören, schlagen werden, zeigt RTL am 14. Oktober um 20:15 Uhr (am 7. Oktober entfällt die Ausstrahlung aufgrund von «Wer wird Millionär? Die 3–Millionen–Euro–Woche»). Auf der Streamingplattform RTL+ können die Fans den ersten Teil der fünften Episode bereits am kommenden Dienstag, 30. September, ab 0 Uhr sehen. Der zweite Teil wird dann am Dienstag, 7. Oktober, ab Mitternacht auf RTL+ verfügbar sein.