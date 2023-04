Neuester Liebesschock

Das gelingt nicht allen Paaren. Jüngstes Opfer des besagten Show-Fluchs sind «Unter uns»-Star Lars Steinhöfel (37) und Dominik Schmitt (32). Sie waren die Sieger der sechsten Staffel 2021. Nach fünfeineinhalb Jahren Beziehung folgte im April 2023 die überraschende Trennung. Dabei sah es erst so gut aus: Nach der Show verlobten sie sich im Herbst 2021 in Paris und wollten am 23. September 2023 heiraten, ihrem sechsten Jahrestag.