«Das Sommerhaus der Stars»: Rafi verfolgen seine Sünden

Doch über Nacht hat es in Stefan gegärt. Rafi hat mit dem Spruch eine Grenze überschritten und seine Würde angetastet, findet er. Stefan bemüht sogar das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Darin wird tatsächlich die Würde des Menschen geschützt. Und das sogar in Artikel 1 und nicht in Artikel 5, wie Stefan fälschlich annimmt. In Art. 5 geht es um Meinungsfreiheit, die im «Sommerhaus der Stars» auch gerne überstrapaziert wird. Stefan nimmt Rafi zur Seite und legt ihm einen freiwilligen Auszug nahe. Doch der Übeltäter denkt gar nicht daran.