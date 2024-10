«Das Sommerhaus der Stars»: Reiner Wein und Wasser ins Gesicht

Jedes Paar muss einen Vertreter in die Arena schicken. Die Daheimgebliebenen versammeln sich im Wohnzimmer. Dort springt wie von Geisterhand der Fernseher an. Die meisten Stars wissen, was das bedeutet: Das Spiel «Reiner Wein» steht an. Auf Fragen wie «Wer lästert am meisten?» müssen die Kandidaten einen Konkurrenten wählen, auf den das am meisten zutrifft. Wer pro Runde die meisten Stimmen bekommt, dem wird buchstäblich Wein eingeschenkt. Wessen Glas zuerst überläuft, verliert. Oder etwa nicht?