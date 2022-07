Das steckt hinter Cathy Hummels' nachdenklichem Post

Ihr Beitrag sollte eine wichtige Botschaft an ihre Followerinnen und Follower senden. «Mir ist es wichtig, den Menschen auch zu zeigen, wenn nicht alles eitel Sonnenschein ist. So geht es mir, so geht es allen. Das ist normal. Nicht normal ist diese immer perfekte Welt, die man sonst in den Medien sieht», betont Hummels. Jede berufstätige Mutter würde das kennen. «Jeder soll zu allen Gefühlen stehen können und sich nicht verstecken müssen», richtet sich Hummels abschliessend an ihre Fans.