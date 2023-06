Das steckt hinter dem TikTok-Trend Frozen Aloe Vera Facial

Was viele TikTok-Nutzerinnen an den Frozen Aloe Vera Cubes besonders schätzen: Durch Aloe Vera wird die Haut mit verschiedenen Vitaminen wie Vitamin A, C und E versorgt. Diese Vitamine sind bekannt für ihre antioxidativen Eigenschaften und schützen so die empfindliche Gesichtshaut vor freien Radikalen. Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Zink und Kupfer unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und die in der Aloe Vera enthaltenen Proteine verleihen der Gesichtshaut mehr Festigkeit.