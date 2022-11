Personelle Details zur Neujahrsfolge

In der Weihnachtsfolge schippert «Das Traumschiff» am 26. Dezember nach «Coco Island». Mit an Bord ist dann unter anderem Komiker Luke Mockridge (33) in einer Gastrolle. Die Folge war für Weihnachten 2021 geplant gewesen, doch wegen der öffentlichen Diskussionen um das Privatleben des Künstlers verschoben worden.