«Das Traumschiff»: Ende November läuft die Neuseeland-Folge im ZDF

Timothy Peach (62), der in «Das Traumschiff: Bora Bora» eine Episodenrolle übernimmt, teilte ein malerisches Foto aus der Südsee. Valentina Pahde (30), bekannt als Sunny Richter aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», teilte indes Eindrücke vom Dreh der Episode «Das Traumschiff: Madikwe». «Ich durfte das erste Mal für das ‹Traumschiff› in Afrika drehen und hatte eine richtig tolle Zeit», schreibt sie auf Instagram zu Aufnahmen, die sie strahlend vor einem Kleinflugzeug, gemeinsam mit Kolleginnen in Arztkitteln und neben den festen «Traumschiff»–Stars Daniel Morgenroth (61) und Barbara Wussow (64) zeigen.