Fehlte in «Lappland»-Episode noch

«Das Traumschiff»: Harald Schmidt kehrt als Oskar Schifferle zurück

In der «Lappland»-Episode fehlte Harald Schmidt alias Oskar Schifferle noch überraschend. In der Serien-Folge wurde seine Abwesenheit mit gesundheitlichen Gründen erklärt. Doch der Kreuzfahrtdirektor ist bald wieder mit an Bord.