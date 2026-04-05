«Das Traumschiff: Island»: Isländerin verrät ihren Crew-Liebling

Eine Begegnung, die bleibt

Unter all den Eindrücken vom Set ist es eine persönliche Begegnung, die Flygenring besonders in Erinnerung geblieben ist: jene mit Daniel Morgenroth (geb.1964), der als Staffkapitän Martin Grimm zur Stamm–Crew gehört. «Wir hatten am Set ein unglaublich schönes Gespräch über seine Arbeit, seine Familie und das Leben im Allgemeinen», erzählt sie. Morgenroth zeigte ihr Fotos seiner ländlichen Heimat in Deutschland – und lud sie und ihre Familie herzlich ein, ihn dort zu besuchen. «Das war eine sehr warme und persönliche Begegnung, die das Dreherlebnis für mich noch einmal ganz besonders gemacht hat.»