Da Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 65) immer noch krank ist und nicht an Bord sein kann, überträgt er die Organisation der Gala an Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, geb. 1964). Dieser ist wenig begeistert und begibt sich widerwillig auf die Suche nach einem neuen Superstar für den grossen Abend. Ob er dabei wohl auf Sänger Sasha (50) treffen wird? Er ist jedenfalls mit an Bord und spielt einen gewissen Tobias...