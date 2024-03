Das TV-Programm zu Ostern 2024

Das Erste zeigt am Karfreitag den Film «Zwei Erben sind einer zu viel» (Das Erste, 20:15 Uhr). Darin hofft Ex–Knacki Konrad Kühn (Peter Heinrich Brix) mit dem Verkauf eines scheinbar leerstehenden Hauses an der Ostsee auf schnelles Geld und gibt sich als Alleinerbe aus. Bürgermeister Flasskamp (Tom Beck) will den Deal mit Kühn schnell über die Bühne bringen. Doch in dem Haus wohnt Clara Mensen (Katrin Röver), die mit ihrer Freundin Valeska (Marion Kracht) den Hausverkauf verhindern will. Dann erfahren Mensen und Kühn jeweils ein Geheimnis voneinander, das sie zu einer Zusammenarbeit zwingt.