Das verrät der neue Trailer über den «Super Mario»-Film

Peach, die Powerfrau

Überhaupt strahlt Peach viel eher Souveränität aus. In einem Ausschnitt ist die Adlige neben Toad (Keegan-Michael Key, 51) in weiss-pinkem Lederoutfit und mit einer Hellebarde zu sehen. Eine Szene mit der berühmt-berüchtigten Regenbogenstrecke aus «Mario Kart» zeigt die Prinzessin auf einem schnittigen Motorrad. Eine wehrlose Maid in Not, wie Peach im ersten Spiel «Super Mario Bros.» 1985 dargestellt wurde, schien den Machern für 2022 wohl nicht mehr passend.