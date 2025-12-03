Das verrät die neue Netflix-Doku «Reckoning» über P. Diddy

Diese Aufnahmen hatte Sean Combs persönlich in Auftrag gegeben. Die Frage ist, wie die Doku–Macher an sie gekommen sind. «Die sogenannte ‹Dokumentation› von Netflix ist eine beschämende Verleumdungskampagne», liess Combs über einen Sprecher ausrichten. «Netflix hat sich auf gestohlenes Filmmaterial gestützt, dessen Veröffentlichung nie genehmigt wurde. Wenn Netflix sich um die Wahrheit oder um die gesetzlichen Rechte von Herrn Combs kümmern würde, würde es keine privaten Aufnahmen aus dem Zusammenhang reissen – darunter auch Gespräche mit seinen Anwälten, die niemals für die Öffentlichkeit bestimmt waren.»