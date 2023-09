Das war der letzte Rat der Queen an Sarah Ferguson

Daran soll sich Sarah Ferguson halten

«Das Letzte, was die Königin zu mir sagte, war: ‹Sei einfach du selbst, Sarah.›», erklärt Ferguson in einer neuen Folge des Podcasts «Tea Talks with the Duchess and Sarah». «Und sie hat es gesehen», fährt die 63–Jährige fort. «Sie hat sich einfach so geärgert, wenn ich nicht ich selbst war.»