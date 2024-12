Das waren die grössten Social-Media-Trends des Jahres

2024 gab es daneben weitere Lieder, die ihre Runden machten und zu denen passende Videos und Tänze erfunden wurden. Zu Beginn des Jahres sorgte etwa der Song «Made for Me» für einige virale Clips. Die Zeile «Nobody knows me like you do, Nobody gon‹ love me quite like you» («Niemand kennt mich so wie du, niemand wird mich so lieben wie du») hatte nicht nur grosses Ohrwurmpotenzial, sondern wurde auch vielseitig verwendet. «Maps» von den Yeah Yeah Yeahs ging vor allem im Oktober in den sozialen Medien viral. Zu der Zeile «Wait, they don›t love you like I love you» («Warte, sie lieben dich nicht so wie ich dich liebe») wurde besonders auf TikTok getanzt.