Das waren die grössten TV-Comebacks des Jahres

Bisher sind die neuen Folgen «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause», in denen er jedes Mal einen anderen Stargast in dessen privatem Umfeld begleitet, nur auf YouTube und in der Mediathek verfügbar. Ab dem 9. Januar 2026 laufen sie freitags um 23:30 Uhr im SWR. Bald kann man Krause aber auch wieder im Rateteam von «Sag die Wahrheit» (SWR) sehen. «Nach langer Zeit wieder bei ‹Sag die Wahrheit›, dem idyllischen Kleinod des linearen Fernsehens», schrieb er im November auf Instagram zu Bildern mit seinen Kollegen und dankte für die «wohlig–warme Wiederaufnahme». Zudem war Krause am 23. November in dem bereits 2023 und damit vor seiner Erkrankung abgedrehten Stuttgarter «Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen» in einer Gastrolle zu sehen.