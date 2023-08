«Zelda» räumt bei Preisverleihung ab, Habeck überreicht Wirtschaftsförderung

Darüber hinaus wurden auf der Gamescom Spiele aller gängigen Kategorien prämiert. Nachdem die E3 in Los Angeles nicht mehr existiert, haben die in Köln verliehenen Preise sogar eine noch grössere Bedeutung als bisher. Der grosse Gewinner hierbei heisst «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». In vier von 17 Kategorien, darunter die beste Vertonung und das beste Gameplay, gewann das Nintendo–Spiel.