Das waren die schönsten Sommer-Momente der Promis

Die Arbeit als Sommervergnügen

Dass man auch allein viel Spass haben kann, weiss Sängerin Leslie Clio (36), die im Camper und Hund vier Wochen in Plön in der Holsteinischen Schweiz und am Gardasee beim Stand-up-Paddeling entspannt hat. Ausserdem war sie zum Spanisch lernen in Barcelona. Clio schmunzelnd: «Mein Motto in der Zeit: Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen!» Auch solo unterwegs war Influencerin Julia Dalia auf Ayurveda Kur auf Madeira: «Ich wollte es immer schon machen, jetzt war die richtige Zeit für eine Woche Relax Cure.» Das Ergebnis fühlte sich gut an: «Natürlich und ganz zentriert bei mir.»