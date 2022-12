Das waren die TV-Comebacks des Jahres

«Barbara Salesch - Das Strafgericht»

TV-Richterin Barbara Salesch (72) haut seit September wieder in ihrer Sendung «Barbara Salesch - Das Strafgericht» bei RTL auf den Tisch. Seit 2012 war bei ihrem ursprünglichen Sender Sat.1 Ruhe im Gerichtssaal eingekehrt. Seit dem 5. September ist die 72-Jährige nun wieder von montags bis freitags um 11 Uhr zu sehen, wie sie neue Fälle behandelt. Im Vorhinein verriet Salesch im Interview mit spot on news: «Ich will einfach eine gut gemachte und spannende Sendung abliefern. Und dann entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer.» Die Taktik der Richterin scheint aufgegangen zu sein, denn die Show kommt gut beim Publikum an und wird mit hohen Quoten in der Zielgruppe belohnt.