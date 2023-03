Bäume, Enkelkinder, Elektroautos

Der Monarch wolle dem Schloss und dem umliegenden Anwesen offenbar auch seinen eigenen Stempel aufdrücken, heisst es weiter. Während sich Charles auf Schloss Windsor befinde, nutze er zwar derzeit noch seine bisherigen Räumlichkeiten, es seien jedoch Handwerker in den ehemaligen Wohnräumen der Queen gesehen worden. Gut möglich also, dass der König dort womöglich bald einziehen könnte. So sei etwa damit begonnen worden, persönliche Gegenstände der verstorbenen Königin einzulagern und zu katalogisieren, um diese für die Nachwelt zu erhalten.