Das will Gil Ofarim mit seiner Gage als Dschungelkönig anstellen

Das Interview zeigt: Gil Ofarims Blick in die Zukunft ist klar definiert, der Blick zurück bleibt vage. So bereue er demnach einerseits, das Video vor dem Hotel in Leipzig gepostet zu haben. Andererseits beteuert er, das alles nicht ungeschehen machen zu wollen: «So schlimm es war und so schlimm es auch ist – ich habe dadurch viel gelernt.» Nur welche Lehren er genau zog, will er auch nach mehrmaligem Nachfragen von Frauke Ludowig nicht enthüllen. Das kritische Fazit des Interviews lautet daher: «Warum er eine zweite Chance verdient, darauf hat er heute keine konkrete Antwort.»