Das wird knapp! Zendayas Kleid für die Met Gala ist noch nicht fertig

Zendayas Stylist hat das Kleid noch nicht gesehen

«Ich habe das Kleid von Zendaya noch nicht gesehen», erzählt Roach. «Wir waren auf zwei Presse–Touren – ‹Dune 2› und ‹Challengers› – und haben zwei ‹Vogue›–Cover gemacht. Das Kleid ist noch nicht einmal fertig.» Dem Stylisten zufolge wird Zendaya ihr Kleid auch erst am kommenden Samstag anprobieren, also keine 48 Stunden vor der Met Gala. Die beiden sind allerdings ein eingespieltes Team. Sie arbeite schon mit Law Roach zusammen, seit sie ungefähr 14 Jahre alt war, erinnerte sich Zendaya kürzlich in der Show «Live with Kelly and Mark».