Das wünscht sich Carsten Maschmeyer zum zehnten Hochzeitstag

Die beliebte VOX–Gründershow «Die Höhle der Löwen» geht in eine neue Runde. Zuschauer können sich auf insgesamt acht neue Folgen ab dem 8. April 2024 auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr freuen. Als Investoren, die erfolgversprechende Projekte der Gründerinnen und Gründer finanziell und fachlich unterstützen wollen, sind in der 15. Staffel erneut Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (39), Tillman Schulz (34) und Carsten Maschmeyer (64) mit von der Partie.