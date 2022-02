Das wünscht sich Mathias Mester von seiner «Let's Dance»-Partnerin

Er wurde mehrfacher deutscher Meister, Europa- und Weltmeister und holte bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking Silber im Kugelstossen. Im Juni 2021 verkündete er sein Karriereende und veröffentlichte kurz darauf sein Buch «Klein anfangen, gross rauskommen: Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Mester, warum er bei «Let's Dance» teilnimmt, was die grösste Herausforderung für ihn wird und wie er seine Konkurrenz einschätzt.