Das würde Peter Klein mit dem «Promi Big Brother»-Preisgeld machen

Peter Klein (56) zieht am 18. November ins «Promi Big Brother»–Haus und steht dann via Livestream auf Joyn Plus+ unter 24–stündiger Beobachtung der Kameras. In Sat.1 startet die neue Staffel der Reality–Show kurz darauf am 20. November um 20:15 Uhr. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Klein über die Gründe für seine Teilnahme, die Herausforderungen bei der Sendung und seine Pläne nach einem möglichen Sieg. Zudem erklärt der Kandidat, der durch Affärengerüchte um ihn und Yvonne Woelke (41) und das anschliessende Ehe–Aus mit Iris Klein (56) in den Schlagzeilen stand, wie er mit negativen Kommentaren umgeht und wie er heute zu Yvonne Woelke steht.