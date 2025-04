«Das zweite Attentat»: Gefährliche Wahrheitssuche im Agentenmilieu

Die sechsteilige Miniserie «Das zweite Attentat» (Das Erste) beginnt 2023. Der 34–jährige Fotograf Alexander Jaromin (Noah Saavedra) steht vor den Scherben seiner Vergangenheit. Seit 20 Jahren lebt Alex unter falschem Namen im Zeugenschutzprogramm des BKA in Athen, Griechenland. Als seine Mutter an Krebs stirbt, hinterlässt sie ihm einen Umschlag mit Fotos, die ihn zunehmend an die traumatischen Ereignisse seiner Kindheit erinnern lassen. Die hinterlassenen Dokumente werfen Fragen auf, die ihn nicht mehr loslassen: Was ist damals wirklich geschehen? Seine Recherche führt ihn zurück nach Deutschland und bringt ihn in Lebensgefahr...