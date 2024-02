Date in Sydney: Taylor Swift und Travis Kelce besuchen Zoo

Travis Kelce besucht Taylor Swift auf ihrer Tour

Travis Kelce war erst kurz zuvor in Australien gelandet, lokale Medien zeigten Fotos des Spielers der Kansas City Chiefs, wie er einen Privatjet verlässt. Es handelt sich dabei nicht um Kelces ersten Auslandsbesuch bei einem Konzert seiner Partnerin: Schon im November reiste er in einer spielfreien Woche nach Argentinien, um an der Seite der Grammy–Preisträgerin zu sein. Weniger als 24 Stunden nach Ende der damaligen Show ging es dann bereits wieder zurück in die Vereinigten Staaten.