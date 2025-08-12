Datet Joshua Jackson jetzt «Bridgerton»-Star Simone Ashley?

Simone Ashley bestätigte Anfang des Jahres, wieder Single zu sein. In einem Interview mit dem US–Magazin «People» erklärte sie, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstellt: «Ich suche jemanden, der selbstbewusst ist und bereit, ein offenes Herz zu haben – so wie ich. Und so jemanden zu finden, ist schwer.» Deshalb habe sie «keine Eile». Stattdessen wolle sie sich Zeit nehmen, um die richtige Person zu finden, an sich zu arbeiten, zu wachsen und sich auf ihre Karriere zu konzentrieren.