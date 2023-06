Studiobesuch freut Followerinnen und Follower

Ungefähr zeitglich teilte «RTL Aktuell»-Moderator Maik Meuser (47) ein Foto von sich und Monica Lierhaus in der Kölner Studiokulisse bei Instagram. «Schöner Besuch heute bei uns im Studio: Monica Lierhaus wird ja am 19. Juni bei uns bei ‹RTL Aktuell› den Sport moderieren, im Rahmen der ‹Woche der Vielfalt› bei RTL», schrieb er zu dem Bild, auf dem beide in die Kamera strahlen. «Als ehemalige Moderatorin der ‹Sportschau› fand ich Monica beeindruckend - authentisch, witzig, kritisch, frech», erklärte er weiter und fügte hinzu: «Heute find ich sie noch beeindruckender - so zurück zu kommen nach ihrem Schicksalsschlag! Ich freu mich sehr, dass Sie bei uns im Studio stehen wird.»